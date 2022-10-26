اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سجن لاعبة كرة سلة أمريكية 9 سنوات فى روسيا بتهمة تهريب زيت الحشيش

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 ص
سجن لاعبة كرة سلة أمريكية 9 سنوات فى روسيا بتهمة تهريب زيت الحشيش سجن لاعبة كرة سلة أمريكية بريتني جرينير
أ ش أ

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أيدت محكمة موسكو الإقليمية، الثلاثاء، حكم السجن بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب زيت الحشيش.

وقالت القاضية إيلينا فورونتسوفا - بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "لقد تم تغيير الحكم من حيث مدة الإقامة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة فقط، ولكن الحكم لم يتغير".

وشاركت لاعبة كرة السلة في الجلسة عبر تقنية الفيديو من مركز الاحتجاز، وقالت "إن السجن لمدة تسع سنوات أكثر من اللازم، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم أكثر بشاعة يحصلون على أحكام أقصر"، معربة عن أسفها لارتكاب هذا الخطأ.. ووصف محامي الدفاع الحكم بأنه "قاسي للغاية وغير مناسب لخطورة الجريمة"، مطالبا بمراعاة الاعتراف بالذنب وحالة جرينير الصحية، وطالب بإلغاء الحكم أو فرض عقوبة أقل.

وكانت قد تم احتجاز لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير في مطار "شيريميتييفو" بموسكو في فبراير الماضي بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.. وبحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب لاعبة فريق "فينيكس ميركوري" سابقا، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.. واعترفت جرينير (31 عاما) يوم 7 يوليو الماضي بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.

 


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