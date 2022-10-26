و أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، بأن تلك الأسر عادت إلى قواهم "التي حررها الجيش السوري من الإرهاب"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى بلادهم.

وأضافت "سانا" أن الجهات المعنية في محافظتى حمص وريف دمشق اتخذت جميع الإجراءات لاستقبال العائدين إلى وطنهم بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والشؤون المدنية والهجرة، كما قدمت فرق صحية في معبري الدبوسية والزمراني الخدمات اللازمة للعائدين ولقاحات للأطفال، في حين تم تأمين سيارات لتُقلهم إلى مناطقهم وتأمين وصول أمتعتهم التي تقلها شاحنات نقل خاصة.

