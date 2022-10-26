رفع 986 طن مخلفات وشفط وتجفيف مياه الأمطار بأحياء ومراكز الجيزة

كتبت - مرام محمد

كثفت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودها لرفع المخلفات والتعديات بالأحياء وشفط أية تراكمات لمياه الأمطار من الشوارع والميادين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن مركز ومدينة الحوامدية حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع 146 طن قمامة بشوارع المدينة وتهذيب الأشجار بمركز شباب الحوامدية.

وشملت جهود المركز، إصلاح عطل بشبكة مياه الشرب وتسليك أحد خطوط الصرف بشوارع (المدينة المنورة، جسر المنوات، الأندلس، التحرير، بين البلدين)، واستكمال وصلات المياه المنزلية وتركيب الكابلات الكهربائية بشارع مزلقان منى الأمير وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

من جانبها قامت أجهزة مركز ومدينة البدرشين، برفع 350 طن قمامة ومخلفات بقرى (الشوبك الغربى، المرازيق، ميت رهينة، أبورجوان، سقارة، دهشور).

وبنطاق العياط، تم إزالة الأرصفة والمصاطب والسلالم بشارع أبوخليل وشارع مكتبة التفوق تمهيداً لأعمال التطوير، بالإضافة إلى رفع 70 طن مخلفات بنطاق حى الطالبية، وكذا 420 من قرى مركز ومدينة منشأة القناطر.

وفى الهرم، أسفرت جهود الحي، عن شفط مياه الأمطار بطرق وشوارع (المنصورية، الرماية، مدرسة كفر نصار، نزلة السمان، الأبعين، اللبينى، مدرسة عبدالمنعم سعودى، مدرسة أحمد بهجت، عمرو بن العاص، الصفا والمروة، مجمع مدارس الصفا والمروة، الدكتور لاشين، المنطقة الأثرية)، بالإضافة إلى تطهير وتسليك 240 بالوعة صرف مياه الأمطار بشوارع ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق بنطاق حى بولاق الدكرور.

كما قامت الأجهزة والإدارات المعنية بأحياء (الوراق، الطالبية، العجوزة، الدقى) بشفط تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية لتحسين حركة المرور.