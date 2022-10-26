رئيس مياه الشرب بمدن القناة: رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار.. صور

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات صحفية أن سيارات ومعدات الشركة المنتشرة في جميع الشوارع والميادين بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تواصل جهودها لسحب تراكمات مياه الأمطار في محافظات القناة الثلاث والتى تعرضت اليوم لسقوط أمطار بين متوسطة الى غزيرة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت:" مستمرون في جميع القطاعات والمناطق ومحطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، في رفع حالة الطوارئ لمواجهة أية أحداث طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية وكافة المديريات المعنية على مستوى محافظات القناة".

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محافظات" السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، شهدت سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وتم التعامل معها بشكل فورى ورفع تجمعات المياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز الرئيسية بالشوارع والميادين.

وقد أشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بجهود العاملين بالقطاعات والمناطق فى رفع تجمعات المياه أولًا بأول، والانتشار ووفقًا لخطط التمركزات منذ أمس، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لحين إنتهاء موجة التقلبات الجوية، لافتا علي نجاح العاملين في الشركة بالتعامل الجيد مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظات القناة.

كان اللواء عبد الحميد عصمت، اعلن عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، أول أمس في المحافظات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.