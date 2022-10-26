رئيس شركة مياه المنوفية يشدد علي تقليل الفاقد

فريق المحافظات

اجتمع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية برؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع والمديرين العموم لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتحسين مستوي الخدمه المقدمة للمواطنين والتشديد علي ضرورة تقليل فاقد المياه .

وأكد علي ضرورة تكثيف المجهودات التى تبذلها الشركة فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

وناقش، استعدادات الشركة لمواجهة موسم الأمطار والتدابير التى اتخذتها لمواجهة الأمطار والسيول مؤكدا على ضروره استعداد فرق الطوارئ على مدار اليوم والاستمرار فى تنفيذ خطه تطهير البلاعات الخاصه بالامطار وتجهيز معدات شفط المياه والتاكد من جاهزيه السيارات والمركبات المستخدمه فى عمليه شفط مياه الامطار .

وطالب بضرورة التعاون من أجل الارتقاء بمنظومة العمل لتقديم خدمه أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبيه إحتياجات المواطنين وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجه المواطنين.