رئيس جراحات المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق: أجرينا جراحات معقدة للأطفال

الشرقية - فتحية الديب

قال الدكتور محمود مصطفى طه، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعى، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إن قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعى، يؤدى خدمة جراحة المخ والأعصاب، منذ إنشائه فى عام 1975 على يد أستاذنا ومؤسس القسم الدكتور حسن جاويش، ويعتبر القسم الوحيد الذى يؤدى الخدمة الطبيبة من حدود مصر الشرقية حتى الزقازيق، حيث يتولى فريق طبى من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، إجراء العمليات الجراحية بمستشفيات "مستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق - مستشفى الطوارئ - مستشفى العاشر الجامعى - مستشفى الزقازيق العام - مستشفى شرم الشيخ الدولى - مستشفى بئر العبد بسيناء"، حيث يتم إرسال وفد أسبوعيا من القسم إلى مستشفى شرم الشيخ وبئر العبد لتأدية الخدمة الطبيبة لأهالينا وإجراء العمليات المعقدة.

وأردف: أن القسم أجرى ما يقرب من 80% من قوائم انتظار العمليات المقرر إجراؤها، وقريبا يتم إجراء كل العمليات، لكن هناك بعض العوامل التى يتأثر بها القسم، منا استقبال القسم للحوادث الطارئة قد يتسبب أحيانا فى تأجيل بعض العمليات الجراحية غير الطارئة، لانشغال سرير العناية واستخدامه لمصاب الحوادث الطارئة، حيث كثيرا ما نستقبل حالات حوادث طارئة يتسبب ذلك فى تأجيل الجراحات غير الطارئة.

وأشار رئيس قسم المخ والأعصاب إلى أن القسم يضم كل التخصصات، كما يضم القسم أربعة وحدات هي وحدة الأوعية الدموية - - وحدة قاع الجمجمة- وحدة العمود الفقري وحدة الطوارئ تشرف على مستشفى الطوارئ -وحدة الأطفال وتشمل العيوب الخلقية مثل استسقاء المخ، والكيس النخاعي فى الظهر، أورام المخ"، ويوجد لدينا فريق طبى على أعلى مستوى أجرى العديد من العمليات المعقدة للأطفال فى العمود الفقرى وحققت نجاحا باهرا.