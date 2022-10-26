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رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:01 م
رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 اجتماع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في إطار متابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
 
وعرضت وزيرة البيئة تقريراً تناول أدوار ومسئوليات الوزارات المعنية كُلٌ في اختصاصه خلال مجمل فعاليات المؤتمر، وكذا موقف المبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، فضلاً عن الإجراءات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال المشاركين، وإقامتهم، وانتقالاتهم، ومسارات مشاركتهم خلال مختلف فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27.
 
كما استعرضت وزيرة البيئة خارطة الفعاليات البارزة التي تتضمنها أجندة انعقاد مؤتمر COP27، بما في ذلك موقف الاتفاقات المقرر توقيعها على هامش المؤتمر، والمبادرات التي من المنتظر إعلانها. 
 
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض هذه المستجدات، وما يتصل بها من توصيات، خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المعنية بالتحضير لقمة المناخ.
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مجلس الوزراء (5)
 

 


تغير المناخ

cop27

مصطفى مدبولى

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

قمة المناخ



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