اليوم السابع
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داليا البحيرى تشارك فى جنازة والد الفنان أحمد فريد بمسجد المواساه بالإسكندرية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 03:23 م
داليا البحيرى تشارك فى جنازة والد الفنان أحمد فريد بمسجد المواساه بالإسكندرية الفنانه داليا البحيري أمام مسجد المواساة
الإسكندرية - فريق المحافظات

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حرصت الفنانة داليا البحيرى على المشاركة فى تشييع جنازة والد الفنان أحمد فريد، بمسجد المواساة فى محافظة الإسكندرية عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء.

وقد وصل منذ قليل جثمان والد الفنان أحمد فريد، إلى مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى محافظة الإسكندرية، وذلك لتأدية صلاة الجنازة على والده الراحل عقب صلاة العصر، ثم إلى مقابر الأسرة بمدافن المنارة.

كان الفنان الشاب أحمد فريد أعلن خبر وفاة والده بعد صراع مع المرض، ونعاه على صفحته على فيس بوك بعبارات مؤثرة، قائلا: "يا وجع قلبى، مشيت وخدت روحى معاك، حبيبى وسندى وتؤام روحى فى ذمة الله، فى الجنة ونعيمها يا حبيبى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب الفنان الشاب أحمد فريد متابعيه بالدعاء لأبيه خلال مروره بأزمة صحية بأحد المستشفيات فى حالة حرجة على جهاز التنفس الصناعى.

أحمد فريد ممثل وفنان تشكيلى ومقدم برامج مصرى، حاز على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذا بكليّة الفنون الجميلة جامعة الإسكندريّة (قسم جرافيك) ودكتور بالأكاديميّة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وقدّم فقرات ببرامج متعدّدة وشغل منصب سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

بدأ مسيرته فى الفن التشكيلى فى عام 1991 حيث مثل مصر فى سويسرا فى معرض عالمى للأطفال، وحاز منه على جائزة الاستحقاق، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال دوره فى فيلم (الخروج من القاهرة) وبعدها فى مسلسلات (أهل كايرو، الصعلوك، أريد رجلًا، حجر جهنم، هبة رجل الغراب).

صول الفنانة داليا البحيري
وصول الفنانة داليا البحيري

 

الفنانه داليا البحيري أمام مسجد المواساة
الفنانه داليا البحيري أمام مسجد المواساة

 

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وصول الفنانة داليا البحيري

 


اخبار الإسكندرية

الفنان احمد فريد

الفنانة داليا البحيري

وصول جثمان والده

مسجد المواساه



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