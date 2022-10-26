ختام فعاليات مؤتمر منصة شمال سيناء للتغيرات المناخية

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت اليوم فى مدينة العريش فعاليات مؤتمر منصة شمال سيناء للتغيرات المناخية، والذى نظم تحت شعار"استعادة الغطاء الأخضر لشمال سيناء"، اقيمت بمجمع اعلام العريش.

قال المهندس عبدالله الحجاوي، رئيس المؤتمر، إن أهداف منصة شمال سيناء للتغيرات المناخية، إدماج مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية في تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل المناخي، ونقل التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة من خلال الدول الصناعية الكبري، للحد من الاضرار والخسائر، ودعوة الدول الكبري لتوفير المعلومات والابحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في دعم الفئات الأكثر عرضة وتضررا من التغيرات المناخية، وتقديم الإغاثة الطارئه للنازحين بسبب تغيرات المناخ، والتوسع في شبكات الربط الكهربائي بين بين دول المنطقة العربية والقارة الافريقية.

وأشار إلى أن نشاط المنصة حظى بدعم ومشاركة جمعيات أهلية وهيئات حكومية، وتضمنت الفعاليات عرض مسرحي، تحت عنوان حلم الأرض، وفعاليات سبق ونفذتها المنصة بكافة ارجاء مدن ومراكز المحافظة.