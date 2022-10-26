اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حياة كريمة: إحلال وتجديد شبكات المياه بقريتى أبوسمبل وتوشكى فى أسوان

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:35 ص
حياة كريمة: إحلال وتجديد شبكات المياه بقريتى أبوسمبل وتوشكى فى أسوان أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بقروي ابوسمبل بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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يتواصل الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، ويتواصل العمل داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان فى مختلف المشروعات الجارية .

وفى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان وضمن برنامج المتابعات والمرور اليومى لمواقع العمل بالزيارات والمتابعة الميدانية الدورية لمواقع العمل فى نطاق الوحدة تم المرور من قبل الأجهزة التنفيذية على مواقع إحلال وتجديد شبكات وخطوط المياه بقريتى أبوسمبل وتوشكى التى تربط وتغذى الشوارع الداخلية بالشارع العمومى تواجد بالموقع رئيس الوحدة المحلية لقروى أبوسمبل وبمرافقة مشرف الشركة المنفذة للمشروع ورئيس شبكه مياه أبوسمبل والتنبيه على المقاول المنفذ للمشروع من سرعه الانتهاء من الخطوط وربطها بالمحابس الرئيسية ورفع التراكمات وتسويه الشارع.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري. بمراكز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهًا بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية واتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.


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نصر النوبة

تطوير



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