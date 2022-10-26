حملة للتبرع بالدم لمصابى حادث تسبب فى مصرع 10 من أسرة واحدة على طريق جمصة

الغربية فريق محافظات

حرص عدد كبير من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على التوجه للمستشفي بمدينة المنصورة للتبرع بالدم لاثنين من المصابين فى حادث مصرع 10 من أسرة واحدة وإصابة آخرين بعد تصادم ميكروباص بمقطورة نقل على الطريق الدولي جمصة المنصورة

وكان عدد من المقربين المصابين قد قاموا بعمل منشورات على مواقع التواصل يطلبون فيها التبرع بالدم فصيلة O- لاثنين من المصابين وهما ياسر رجب درويش واسامه رجب درويش.

وتوجه عدد كبير من المتبرعين للمستشفي سواء ممن يحملون هذه الفصيلة أو غيرها للتبرع بالدم لهم، وخلال ساعات قليلة تم توفير الكمية المطلوبة من الدم لهما ومازلا يخضغان للرعاية بالعناية المركزة لخطورة حالتهما.

واستقبلت مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، جثامين الضحايا وهم الشيخ رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادى، وابنته عائشة رجب درويش، ونجله عمار رجب درويش، وفريدة محمد أحمد، وحبيبه أنس علاء الصاوى، وغزل أنس علاء الصاوى، ورؤي أنس علاء الصاوى، وصفية السعيد القط، وصفاء خالد رجب درويش.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجد وشرطة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا، بعد أن اصطدم الميكروباص بالسيارة التريلا، وأسفر الحادث عن مصرع 10 وإصابة 9 أخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى المنصورة العام ومشرحة المستشفى الدولي، وجار رفع أثار الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.