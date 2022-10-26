حملات تفتيشية ورقابية للتأكد من توريد الأرز الشعير للشون فى الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشون والصوامع للتأكد من توريد القمح المحلي لصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارتي تموين ههيا والإبراهيمية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق "ههيا - الإبراهيمية" من ضبط سيارة جامبو متجهة إلى محافظة الدقهلية محملة بكمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها 55 شيكارة أرز شعير أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها 3 طن و840 كيلو جرام مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء للمضاربة بالسلعة لزيادة اﻷسعار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6314 لسنة 2022 جنح الإبراهيمية، والتحفظ على المضبوطات بمضرب الإيمان بقرية الفواقسه وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 22460 طن و142 كيلو أرز داخل 58 موقعًا تجميعيًا، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألف و92 فدان.



حملات تفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للشون (2)