حفل استقبال للسباح العالمى لويس بوغ بالغردقة بعد عبوره البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت هيئة تنشيط السياحة بالغردقة بالتنسيق مع جمعية المحافظة علي البيئة هيبكا، ومحافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، حفل استقبال للسباح الدولي الإنجليزي لويس بوغ المعروف باسم "راعي المحيطات بالأمم المتحدة"، قادما من الشواطئ السعودية، مرورا بمنطقة تيران ثم رأس محمد بشرم الشيخ ثم الغردقة بعد عبوره الطريق لأول رحلة سباحة تقطع في البحر الأحمر.

حضر الاستقبال اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وقيادات المحافظة وأحمد مصطفي مدير مكتب تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، ومسئولي جمعية المحافظة علي البيئة هيبكا، والدكتور محمود حنفي استاذ العلوم البحرية بجامعة قناة السويس ومسئول جمعية المحافظة علي البيئة والدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية.

ووصل لشاطئ الغردقة السباح العالمي لويس بوغ، يرافقه السباح المصري مصطفي ذكي، والمهندس نبيل إبراهيم، واستغرق السباح الدولى لويس بوغ خلال رحلته نحو 16 يوما من السباحة في مياه البحر الأحمر، لمسافة 120 كيلو مترا، واجتاز منتصف الطريق الذى يبلغ طوله 120 كيلو مترا من مياه البحر الأحمر، بداية من الساحل السعودي وصولا للشاطئ المصري بمدينة الغردقة، وذلك تزامنا مع قرب موعد انطلاق قمة المناخ 27 COP بمدينة شرم الشيخ، حيث جاءت تجربة السباح بوغ بهدف جذب أنظار العالم حول قضية تأثير التغير المناخي على الشعاب المرجانية، حيث تعتبر الداعم الرئيسي للتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

ويعد البحر الأحمر موطنا للعديد من الشعاب المرجانية والأكثر تنوعا في العالم، وتعد رحلة السباح بوغ هى رحلة السباحة الأولى في العالم التي تعبر البحر الأحمر أفقيا.

وكان لويس غادر الشواطئ السعودية في 11 أكتوبر الجاري ليصل الغردقة اليوم الأربعاء، وانضم إلى لويس سباحون من كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأكد السباح الإنجليزى أنه لطالما كنت أتخيل السباحة وسط الشعاب رسالة لحماية البحر الأحمر، مضيفا: في الأيام الثلاثة الأولى من السباحة، انضمت اليه الدكتورة مريم صالح بن لادن، وهى سباحة رائدة في المياه المفتوحة وإنسانة شغوفة من المملكة العربية السعودية، وسبحت مريم لنحو 9 كيلو مترات، لتصبح أول امرأة عربية سعودية، وأول امرأة تسبح من السعودية إلى مصر.

وتابع: في اليوم الثالث انضم السباح المصري الدكتور مصطفي زكى، مؤكدًا أنه لعب معه دورا حاسما في هذه السباحة، فهو يدفع بك إلى الأمام ويشق طريقه عبر الأمواج العاتية، بابتسامة عريضة على وجهه.

من جانبه، قال السباح المصري مصطفي ذكي، المرافق للسباح الدولي، لويس بوغ، أن الفكرة بدأت عندما بتنظيم سباحة طويلة لاظهار الشعاب المرجانية، وللتواصل بين الدول سواء كان السعودية ومصر وكذلك موطن السباح لويس، وبدات من السعودية إلى تيران ثم رأس محمد ومرورا بخليج السويس والمرور بمناطق الشعاب لإظهارها .

وأكد أن أكثر المناطق خطورة منطقة خليج السويس والمجري الملاحي، وبدات بالسباحة من 10 الي 12 كيلو في اليوم لمدة 4 ساعات في اليوم.

وأكدت مريم بن لادن السباحة السعودية، أنها تمكنت من المشاركة مع السباح العالمي لويس بوغ، من الشاطئ السعودي إلى منطقة تيران، وأنها شعرت بحالة من الفرحة الكبيرة لمشاركتها في تلك التجربة، حيث سبحت بمنطقة علمت بعد ذلك أنها من أعمق المناطق في البحر الاحمر وأكثرها خطورة من حيث القروش.



السباح الدولى مع مدير محمية الجزر الشمالية



السباح المصري مصطفي زكي المرافق للسباح الدولى



السباح عند وصوله لمارينا الغردقة



السباح لويس بوغ مع محرر اليوم السابع



بوغ يرفع علم مصر



راعى المحيطات فور وصوله الي الغردقة



فور وصوله لشواطئ الغردقة



يسبح يوميا لمدة ١٢ كيلو



استقبال حافل للسباح الدولى



التجربة جاءت تزامنا مع مؤتمر المناخ



السباح الدولى فور وصوله الغردقة من شرم الشيخ