حجز محاكمة 35 متهما فى قضية "كفن عين شمس" للحكم 29 نوفمبر

كتب عبد الله محمود

حجزت، اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، قضية كفن عين شمس، والمتهم فيها 35 متهما من عائلة المرغنية، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة، للحكم فى جلسة 29 نوفمبر المقبل.

وجاء فى أمرالإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم بطريق التحايل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتى الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة فى رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.