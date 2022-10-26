اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى الجيزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:01 م
حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى الجيزة حبس -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بالجيزة، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين أثناء متابعة الحالة، فاشتبهوا فى سيارة يستقلها شخصين، وبضبطهما عثر بحوزتهما على 97 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

المواد المخدرة

أمن الجيزة

النيابة العامة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة