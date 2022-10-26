حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بالجيزة، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين أثناء متابعة الحالة، فاشتبهوا فى سيارة يستقلها شخصين، وبضبطهما عثر بحوزتهما على 97 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.