جامعة بنى سويف تكرم وفد طلاب من أجل مصر المشاركين بالملتقى الثانى بالإسكندرية

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 214، الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر، و30 طالبا وطالبة من وفد طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك لمشاركتهم في الملتقى الثاني لطلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية بجامعة الإسكندرية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى وفد الطلاب بعد مشاركتهم في الملتقى الذي استمر علي مدار ثلاثة أيام، وتتضمن تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة وعدد من الندوات والتدريبات، مؤكداً على دعمه الكامل للكيانات الطلابية ودورها الفعال في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم وتشجيعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لاقتحام مجالات سوق العمل، خاصة طلاب من أجل مصر لأنه كيان طلابى يسعى لتكوين مجتمع طلابى قوى متطور يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

وأثنى الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر على الدور والدعم الذي يقوم به الدكتور منصور حسن لدعمهم ولزيادة أنشطتهم، مؤكدا أن طلاب من أجل مصر هو عمل اجتماعي خدمي، تطوعي والهدف منه نشر ثقافة التطوع والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل، بحيث يكون لهم دورا فعال في المجتمع، ويهدف إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واهدي طلاب من أجل مصر درع للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فاروق المنسق العام على دعمهم لهم وتوفير كل الدعم لأنشطتهم الطلابية داخل الجامعة وتوفير كل ما يحتاجونه.