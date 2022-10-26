جامعة السادات تنظم ورشة عمل لذوى الهمم فى كلية التربية للطفولة المبكرة

فريق المحافظات

أقيمت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل ميدانية للطلبة ذوى الهمم بجامعة مدينة السادات، تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس جامعة مدينة السادات، بحضور الدكتور سعيد فاروق، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة عزة العمرى، مدير مركز ذوى الإعاقة بالجامعة والدكتورة نشوة مختار، نائب مدير المركز وتهدف الورشة إلى عمل بحث ميدانى للطلاب ذوى الهمم بجامعة مدينة السادات بمقر المركز خدمة ذوى الإعاقة بكلية التربية للطفولة المبكرة، يستهدف اليوم الأول تدريب ذوى الهمم بشكل مباشر على استيفاء الاستبيان، بمساعدة الطلاب الأسوياء من طلاب كلية الطفولة المبكرة قسم التربية الخاصة، وفريق عمل المركز، كما ضم اللقاء حضور أعضاء هيئة التدريس من كليات الحقوق والتجارة والتربية والتربية للطفولة المبكرة.

وأكد رئيس الجامعة عن سعادتة باستجابة أبنائنا الطلاب ذوي الهمم لحضور ورشة العمل بسعادة بالغة لتوضيح الهدف من إنشاء المركز لإتاحة لهم الفرصة التعليمية ودعم الطلاب ذوي الهمم علميًا وثقافيًا وصحيًا.وجهود الدولة في رعايتهم من خلال خطة الدولة 2030، وتيسير سبل التعليم والتدريب ودمجهم بالمجتمع ودور جامعة مدينة السادات في تسهيل دور المركز في القيام بمهامة تجاه الطلاب.