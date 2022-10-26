جامعة الزقازيق تتقدم 223 مركزا عالميا فى تصنيف «يو أس نيوز» الدولى لعام 2023

الشرقية - فريق المحافظات

أظهر تصنيف «يو إس نيوز الأمريكي الدولي» لعام 2022-2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدما متميزا من خلال الحفاظ على الترتيب ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز 661 على مستوى العالم بين 2165 جامعة عالمية مدرجة لعام 2023، والمركز 18 افريقيا من بين 70 جامعة افريقية، والمركز السادس محليا من بين 23 جامعة مصرية مدرجة لعام 2023.

صرح الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بأن الجامعة حصلت على ترتيباً عالمياً متقدماً طبقاً لتصنيف "يو إس نيوز الدولي 2023 "وتقدمها بالترتيب 223 مركزاً عالمياً عن تصنيف العام الماضى حيث كانت الجامعة تحتل المركز 884 عالميا كما تقدمت بالترتيب على مستوى الجامعات الأفريقية 6 مراكز حيث كانت تحتل المركز 24 العام الماضي.

كما أشاد الدكتور عاطف حسين، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز كما أشاد بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف «يو إس نيوز الدولي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم.

كما أوضح الدكتور خالد الدرندلى بأن من أهم المقارنات التي يقدمها تصنيف «يو اس نيوز الدولي» هي تصنيف التخصصات الرئيسية التي تتيحها الجامعات العالمية والجدير بالذكر تصدر جامعة الزقازيق فى التخصصات الرئيسية التالية:

العلوم الزراعية بالمركز 199 وعلوم السموم والادوية بالمركز 224 ومجال الهندسة الكهربائية والالكترونية بالمركز 204 وفى علوم النبات والحيوان بالمركز 256 ومجال الهندسة بالمركز 235 وفي علوم المواد بالمركز 605 وعلوم الحاسب بالمركز 318 وفى مجال الطب السريرى 877.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الأستاذ الدكتور احمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة إلى أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، وقد شملت معايير التقييم سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليميا، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.