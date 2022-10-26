جامعة الإسكندرية تنظم قوافل شهرية لتعليم الحرف اليدوية ومحو الأمية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

قالت الدكتورة وفاء الساحلى، وكيل كلية الطب بجامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، ومسئول القوافل بالجامعة، أن الجامعة تطلق قافلتين شهريا متنوعتين لقرى الإسكندرية ومنها إلى المحافظات المجاورة مثل البحيرة وسيوة.

واضافت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القوافل تشترك فيها كليات الزراعة والطب والطب البيطرى والتربية لتكون قوافل متنوعة الهدف منها تعليم السيدات الحرف اليدوية مثل الخياطة ومشاركة الطلاب فى محو أمية أهالى القرى، بالإضافة إلى الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وإجراء التحاليل والأشعات وحال وجود أى حالة تستدعى تدخلا جراحيا تتم متابعة الحالة وتحويلها إلى أحد المستشفيات الجامعية ومتابعتها حتى الشفاء.

وأشارت إلى أن جامعة الإسكندرية حريصة على إطلاق القوافل المختلفة لكل القرى والدفع بأبنائها وكوادرها فى مختلف التخصصات العلمية لكى يستفيد المجتمع من خبراتهم.