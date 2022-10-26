تموين الأقصر تضبط 19 ألف علبة سجائر و180 عبوة معسل مهربة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه لمكافحة صورة من صور احتكار السجائر وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر المحدد من شركة الدخان، نجح رجال المديرية فى ضبط 19500 علبة سجائر و180 عبوة معسل مهربة بدون مستندات رسمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أنه تم التشديد على خروج حملات للرقابة على الأسواق والأسعار والمخازن والمحلات التجارية ومكافحة الغش التجارى والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع، حيث تم تشكيل لجنة من كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وأحمد ربيع وعماد الدين فواد مسئول المديرية، حيث تم ضبط شخص بتروسيكل بناحية نجع الشيخ البياضية، وبتفتيشه عثر بداخله على 19500 علبة سجائر وعدد 180 باكو معسل مهربة وبدون مستندات رسمية، وذلك بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6738 جنح ضد "ش.ك.م"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملات تموينية مكثفة نجحت فى ضبط 300 كيلو مكرونة مجهولة المصدر وبدون بيانات، وذلك بناء على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار.

ويضيف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت حملة مشكلة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام التجارة الداخلية، حيث تم ضبط إجمالى وزن 300 كيلو جرام مكرونة بداخل أجولة مجهولة المصدر، وبدون أى بيانات تدل على صلاحيتها، كما تم ضبط عدد 3 جراكن زيت محرك سعة العبوة 5 لترات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام بأحد محطات الوقود، و3 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى عدم حمل شهادة صحية أثناء التعامل مع الأغذية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.