تقرير للأمم المتحدة: التزامات المناخ ستزيد الانبعاثات 10.6٪ بحلول 2030

أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بشأن تغير المناخ، أن منحنى انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الخاص، ينخفض، لكنه يؤكد أن هذه الجهود لا تزال غير كافية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ووفقًا للتقرير، فإن التعهدات المناخية المجمعة لـ 193 طرفًا بموجب اتفاقية باريس يمكن أن تضع العالم على المسار الصحيح نحو 2.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول نهاية القرن.

يُظهر تقرير اليوم أيضًا أن الالتزامات الحالية ستزيد الانبعاثات بنسبة 10.6٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 2010، ويعد هذا هذا تحسن مقارنة بتقييم العام الماضي ، الذي وجد أن البلدان كانت على طريق زيادة الانبعاثات بنسبة 13.7٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 2010.

وأظهر تحليل العام الماضي أن الانبعاثات المتوقعة ستستمر في الزيادة إلى ما بعد عام 2030. ويظهر تحليل هذا العام أنه في حين أن الانبعاثات لم تعد تزداد بعد عام 2030 ، فإنها لا تزال لا توضح الاتجاه التنازلي السريع الذي يقول العلم أنه ضروري هذا العقد.

وأشار تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة لعام 2018 إلى ضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 2010. يستخدم أحدث علم من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ صدر في وقت سابق من هذا العام عام 2019 كخط أساس ، مما يشير إلى ضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43٪ بحلول عام 2030. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول النهاية. من هذا القرن وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ ، بما في ذلك موجات الجفاف الشديدة والمتكررة وموجات الحر والأمطار.

قال سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة: "يُظهر الاتجاه التنازلي للانبعاثات المتوقعة بحلول عام 2030 أن الدول قد أحرزت بعض التقدم هذا العام". لكن العلم واضح وكذلك أهدافنا المناخية بموجب اتفاقية باريس. ما زلنا بعيدًا عن نطاق ووتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة لوضعنا على المسار الصحيح نحو عالم 1.5 درجة مئوية. للحفاظ على هذا الهدف على قيد الحياة ، تحتاج الحكومات الوطنية إلى تعزيز خطط العمل المناخية الخاصة بها الآن وتنفيذها في السنوات الثماني المقبلة ".

حلل تغير المناخ التابع للأمم المتحدة خطط العمل المناخية - المعروفة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDCs) - لـ 193 طرفًا في اتفاقية باريس، بما في ذلك 24 مساهمات محدثة أو جديدة تم تقديمها بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26) حتى 23 سبتمبر 2022. تغطي الخطط مجتمعة 94.9٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2019.

قال ستيل: "في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في جلاسكو العام الماضي ، وافقت جميع الدول على إعادة النظر في خططها المناخية وتعزيزها". "حقيقة تقديم 24 خطة مناخية جديدة أو محدثة فقط منذ الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف أمر مخيب للآمال. يجب أن تعكس القرارات والإجراءات الحكومية مستوى الإلحاح ، وخطورة التهديدات التي نواجهها ، وقصر الوقت المتبقي لدينا لتجنب العواقب المدمرة للتغير المناخي الجامح ".

هذا هو التقرير الثاني من نوعه الصادر عن الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ، حيث يوفر تحديثًا مهمًا للتقرير التوليفي الافتتاحي للمساهمات المحددة وطنيًا العام الماضي. في حين أن النتائج الإجمالية للتقرير صارخة ، إلا أن هناك بصيص أمل.

عززت معظم الأطراف التي قدمت مساهمات وطنية جديدة أو محدثة التزامها بخفض أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2025 و / أو 2030 ، مما يدل على زيادة الطموح في معالجة تغير المناخ.

صدر اليوم أيضًا تقرير ثانٍ عن تغير المناخ للأمم المتحدة حول استراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات ، نظر في خطط البلدان للانتقال إلى انبعاثات صافية صفرية بحلول منتصف القرن أو في وقت قريب منه. وأشار التقرير إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في هذه البلدان يمكن أن تكون أقل بنسبة 68٪ تقريبًا في عام 2050 مما كانت عليه في عام 2019 ، إذا تم تنفيذ جميع الاستراتيجيات طويلة الأجل بالكامل في الوقت المحدد.

تمثل الاستراتيجيات طويلة الأجل الحالية (التي تمثل 62 طرفًا في اتفاقية باريس) 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، و 47٪ من سكان العالم في عام 2019 ، وحوالي 69٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2019. وهذه إشارة قوية إلى أن العالم تهدف إلى صافي انبعاثات صفرية.

ويشير التقرير ، مع ذلك ، إلى أن العديد من أهداف صافي الصفر تظل غير مؤكدة وتؤجل إلى العمل الحاسم في المستقبل الذي يتعين القيام به الآن. هناك حاجة ماسة للعمل المناخي الطموح قبل عام 2030 لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس.

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) ، دعا ستيل الحكومات إلى إعادة النظر في خططها المناخية وجعلها أقوى من أجل سد الفجوة بين الاتجاه الذي تتجه إليه الانبعاثات والمكان الذي يشير العلم إلى أنه ينبغي أن تكون عليه في هذا العقد.

وقال: "COP27 هو اللحظة التي يمكن فيها لقادة العالم استعادة الزخم بشأن تغير المناخ ، والقيام بالمحور الضروري من المفاوضات إلى التنفيذ والمضي قدمًا في التحول الهائل الذي يجب أن يحدث في جميع قطاعات المجتمع لمعالجة حالة الطوارئ المناخية".

يحث الحكومات الوطنية على الحضور إلى حث لإظهار كيفية وضع اتفاقية باريس للعمل في بلدانهم الأصلية من خلال التشريعات والسياسات والبرامج ، وكذلك كيفية تعاونهم وتقديم الدعم للتنفيذ. كما دعا الدول إلى إحراز تقدم في COP27 في أربعة مجالات ذات أولوية: التخفيف ، والتكيف ، والخسارة والأضرار ، والتمويل.

قال سامح شكري ، وزير الخارجية المصري والرئيس المعين COP27: "سيكون COP27 لحظة فاصلة في العالم فيما يتعلق بالعمل المناخي". إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وقبل ذلك من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ، تذكير في الوقت المناسب لنا جميعًا، إن زيادة الطموح والتنفيذ العاجل أمر لا غنى عنه لمعالجة أزمة المناخ. وهذا يشمل خفض الانبعاثات وإزالتها بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع من القطاعات الاقتصادية ، لحمايتنا من التأثيرات المناخية المعاكسة الأكثر شدة والخسائر والأضرار المدمرة".

وأضاف شكري: "إن التقرير التجميعي هو شهادة على حقيقة أننا خرجنا عن المسار الصحيح لتحقيق هدف باريس للمناخ والحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، وهذه لحظة واقعية، ونحن في سباق مع الزمن. العديد من أولئك الذين يُتوقع منهم القيام بالمزيد، بعيدون عن القيام بما يكفي ، وتؤثر عواقب ذلك على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. إنني أدرك أنه ينبغي ويجب أن يكون سلسلة متصلة من الإجراءات حتى عام 2030 ثم عام 2050 ، ومع ذلك ، هذه النتائج المثيرة للقلق تستحق استجابة تحويلية في COP27 ".

قال ألوك شارما، رئيس COP26 "من الأهمية بمكان أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، كما وعدنا في ميثاق غلاسكو للمناخ. تظهر هذه التقارير أنه على الرغم من أننا أحرزنا بعض التقدم - وكل جزء من الدرجة مهم - إلا أن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل. نحن بحاجة إلى بواعث الانبعاثات الرئيسية لتكثيف وزيادة الطموح قبل COP27 ".

جدير بالذكر أنه سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ مصر ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر من هذا العام.