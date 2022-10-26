تعرف على شروط وظائف السكة الحديد لتشغيل قطار تالجو

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد ، حاجتها لمشرفين أمن وعمال نظافة وأفراد أمن، تمهيدا لتعيينهم بخدمات قطار تالجو الأسبانى الجديد تمهيدا لتشغيله.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل وشروط الوظائف المتاحة:

مطلوب مدير تشغيل مؤهل عالى مناسب خبرة 3 سنوات على الأقل.

مطلوب مشرف أمن مؤهل عالى مناسب.

مطلوب أفراد امن "مؤهل عالى ومتوسط وفوق متوسط".

عمال نظافة "اعدادية ومؤهل متوسط".

شروط الوظيفة

الذكور فقط

من سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

الا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

ان يكون المتقدم ادى الخدمة العسكرية او معافى نهائيا منها.

يفضل ذوى الخبرة.

مميزات الوظيفة.

- تعاقد فورى.

- تأمين طبي واجتماعى.

- منح وحوافز.

- بدل وجبات.

- اجر مضاعف اثناء العمل فى العطلات والأجازات الرسمية.

يتم تقديم الاوراق بعد ملئ استمارة التقدم للوظيفة فى مبنى ورش الفرز مبنى شركة الخدمات المتكاملة بالشرابية - القاهرة.

وكانت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، وتم وصول قطار واحد وتشغيله تجريبى على السكة الحديد.