تعرف على جهود الداخلية لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط (1595) قضية تموينية متنوعة من بينها:- ضبط (2) قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (3,650 طن أرز أبيض – 9500 عبوة سجائر)، و(457) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات (5 طن أسمنت - 7,700 طن دقيق أبيض "عينى" - 35,190 طن " أرز – سكر – مكرونة – خل – عسل – لحوم – أعلاف" – 4416 عبوة "خل – مقرمشات " – 8682 عبوة سجائر).

وضبط (720) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 71 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 71 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 557 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (75,700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"- 2,500 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 100 رغيف بلدى مدعم)، وكذا ضبط (31) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (18,324 طن "سكر – أرز تموينى" مُدعم – 1,975 طن نخالة ناعمة – 24650 لتر مواد بترولية – 10071 إسطوانة بوتاجاز – 80 عبوة مكرونة تموينية – 3 ماكينة تعبئة) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (154,164 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (75,700 طن دقيق بلدى "مستندى" – 11,625 طن دقيق بلدى "عينى" – 7,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 18,324 طن "سكر – أرز تموينى" مدعم – 1,975 طن "نخالة ناعمة" – 38,840 طن "أرز - سكر – مكرونة – خل – ملح عسل - لحوم – أعلاف")، وكذا (5 طن "أسمنت" - 24650 لتر مواد بترولية - 18182 عبوة سجائر – 10071 إسطوانة بوتاجاز –4416 عبوة "خل - مقرمشات" – 80 عبوة مكرونة تموينية – 3 ماكينة تعبئة – 100 رغيف بلدى مدعم).

وضبط (3,500 طن "سكر تموينى مدعم") معبأ داخل أجولة مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها ، وكذا ضبط (8,100 طن "سكر تموينى مدعم") معاد تعبئتها داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية بقصد بيعها بإعتبارها سكر حر مستولياً على الدعم المقرر ، وكذا ضبط (3,650 طن "أرز أبيض حر") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.

وكذا ضبط (3 ماكينة خط إنتاج وتعبئة) .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السكر) بمحافظة الجيزة.ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الغربية، محملة بكمية قدرها (5 أطنان أرز أبيض) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (4,500 طن "زيت طعام – خل – ملح طعام – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.ضبط (المدير المسئول عن محطة لتمويل السيارات) بمحافظة القليوبية ، لتجميعه (15650 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (22) قضية بمضبوطات بلغت (236,410 طن "أرز شعير").وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت ( 63 قطعة "9 قطعة صوتية – 25 قطعة ضوئية – 29 قطعة ملصق").ضبط (5,250 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وضبط (3,600 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة تابعة لإحدى شركات حفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.ضبط (11,130 طن "سكر حر – بيكربونات صوديوم – زيت نخيل – مستلزمات إنتاج") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وإحتوائها على شوائب وأتربة ، وكذا (3,220 طن "مقرمشات – سناكس") منتج نهائى مدون عليها بيانات لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، وكذا (3 ماكينة خط إنتاج وتعبئة وتغليف)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المقرمشات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.ضبط (85563 قطعة "مستلزمات طبية – أدوات – ملابس – تجهيزات غرف العمليات الجراحية" ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (19918 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) ، من بينها عدد (1) قضية حجب واحتكار بعدد (9500) "عبوة سجائر"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.