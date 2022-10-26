تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات ت مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (الجيزة)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية البيئة، تم ضبط قضيتين (مصنعين "بدون ترخيص"، بمضبوطات بلغت ( 55 طن مواد كيميائية – 28,5 مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية) مجهولة المصدر بدون بيانات منسوب إنتاجها لشركات وهمية مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية.

وفى المواد الغذائية تم ضبط عدد (4) مصانع "بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (20,5 طن - 38500 قطعة) مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.