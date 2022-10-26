تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها..

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 8 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية .

وأسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 262 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1441 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (2) قضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.