تعرف على تفاصيل غلق الطريق السياحى فى تقاطعه مع الدائرى × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت إدارة المرور عملية غلق للطريق السياحى لإجراء أعمال تطوير وإصلاحات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، لحين الانتهاء من تلك الإصلاحات، ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:

1- عملية غلق جزئي للطريق السياحي بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب.

2- الأعمال بداية من الطريق وحتى تقاطعه مع الطريق الدائرى أعلى المنصورية.

3- الإصلاحات تستغرق أسبوعا وسط تواجد الخدمات المرورية.

4- تشمل الأعمال رفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات.

5- الأعمال مستمرة حسب المدة المحددة حتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الإثنين الموافـق 31 أكتوبر 2022.

6- الإصلاحات ستكون على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

7- المرور نسق مع الشركة المنفذة اثناء إجراء الأعمال.

8- وضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - 100م") في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.