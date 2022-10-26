تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى فى "حياة كريمة"

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
1- تأهيل 2718 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بمراكز حياه كريمة.
2- 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة
3- تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد.
4- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمحافظة المنيا.
5- تدبير 114 قطعة أرض بمساحة 226 ألف متر مربع فى 15 محافظة لإقامة 126 مشروعا خدميا عليها.
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