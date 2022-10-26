تعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع

كتبت أسماء نصار

يعد المشروع القومى ل تأهيل الترع أخد المشروعات الهامة التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار رؤية شاملة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع

1- تم الانتهاء من تأهيل 6110 كيلومتر من الترع .

2-جارى العمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى .

3- مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي .

4- ام اعداد دليل ارشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى ، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة .

5- تم تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة .

6- التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.