تعرف على أعمال تبطين 215 ترعة بسوهاج بتكلفة 2 مليار و66 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، ضمن خطط واستراتيجيات الدولة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية، إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها فى تاريخها، والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات حول المبادرة فى التقرير التالى..

1 – الترع المستهدفة للتبطين على مستوى محافظة سوهاج 215 ترعة.

2 – إجمالى الأطوال بالترع المستهدفة 638 كيلو و147 مترا تقريبا.

3 – التكلفة الإجمالية لأعمال التبطين بمحافظة سوهاج 2.66 مليار جنيه.

4 – عملية التبطين تتم بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الرى.

5 – تم العمل فى 197 ترعة، بإجمالى أطوال 580 كيلو 827 مترا.

6 – التكلفة الإجمالية لتبطين 197 ترعة مليار و841 مليون جنيه.

7 – بدأ العمل فى 18 ترعة أخرى بنسبة تنفيذ 72.03%.

8 – يبلغ طول الـ18 ترعة الجارى العمل بها 57.32 كيلو متر.

9 – التكلفة الإجمالية لتبطين الـ18 ترعة بلغت 225.08 مليون جنيه.



المرور على مشروعات تبطين الترع (4)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (1)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (1)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (2)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (3)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (4)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (5)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (7)



تبطين الترع بساقلته



تبطين الترع بسوهاج (1)



تبطين الترع بسوهاج (1)_1



تبطين الترع بسوهاج (2)



تبطين الترع بسوهاج (2)_1



تبطين الترع بسوهاج (3)



تبطين الترع بسوهاج (4)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (1)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (2)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (3) (1)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (3)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (4) (1)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (4)



تبطين ترعة الجزيرة بطما (1) (1)



تبطين ترعة الجزيرة بطما (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (1) (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (2) (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (2)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (1) (1)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (1)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (2) (1)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (2)



تبطين ترعة المحامدة زمام ري المنشاة (2)



تبطين ترعة المحامدة زمام ري المنشاة (4) (1)



تبطين ترعة المحامدة زمام ري المنشاة (4)



تبطين ترعة ساحل أولاد يحيي بدار السلام (1)



تبطين ترعة ساحل أولاد يحيي بدار السلام (2)



تبطين ترعة نجع السيد ابو زيد بجهينة (1) (1)



تبطين ترعة نجع السيد ابو زيد بجهينة (1)



تبطين ترعة نجع السيد ابو زيد بجهينة (4)



مشروع تبطين الترع بقرى أم دومة (1)



مشروع تبطين الترع بقرى أم دومة (2)