تسليم دورين بمستشفى "دميرة" للصحة النفسية بالدقهلية بتكلفة 15 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالإشراف على أعمال تسليم دورين تم إضافتهم بمستشفي الصحة النفسية بقرية دميرة مركز طلخا، والتى تتبع الأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة وقد تم الانتهاء من تنفيذهم بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه.

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، أن الدورين اللذان تم إضافتهم والانتهاء من تنفيذهم بالمستشفي المذكورة مساحة الدور الواحد منهم 1700 متر مربع وتم مراعاة المواصفات الفنية الخاصة بالمستشفيات وتم تسليمهم اليوم للأمانة العامة للصحة النفسية وذلك لتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمترددين عليها.

وأكد "مختار"علي أن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من جميع روافد الخدمة الطبية بنطاق المحافظة لتظل الدقهلية عاصمة مصر الطبية جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطنين والارتقاء بالمنظومة الطبية، وتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحليةفي هذا الشأن بالمحافظات، وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.