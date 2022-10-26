تربية فنية حلوان تعقد ورشة لتدوير الخامات البيئية ورفع الوعى البيئى.. صور

فى إطار تفعيل التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان وهيئة قصور الثقافة أقيمت ورشة تدريبية لتدوير الخامات البيئة، وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وبمشاركة 25 من العاملين بالأقاليم والفروع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وتهدف ورشة العمل لرفع الوعى البيئى فى مجال المحافظة عليها بإعادة التدوير للخامات المستهلكة مثل البلاستيك والكرتون وتوظيفها فى تحقيق أعمال فنية جمالية صديقة للبيئة، وتطوير فكر موظفى الهيئة بنقل تلك الخبرات للرواد والزائرين، من جميع الأعمار لتعزيز ثقافة تدوير الخامات لتكون قادرة على الاستدامة.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على الأهمية الكبرى لعقد ورش العمل التدريبية حيث تمثل إعادة التدوير أهمية كبرى من خلال الحفاظ على الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة الأمثل، والحد من إهدار هذه الموارد وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها واستغلال الطاقات الشبابية، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن الكلية تحرص على تنمية الخبرات والمهارات الفنية، مؤكدا أن الكلية دؤوبة للعمل فى مشروعات إعادة التدوير لصقل الخبرات بهذه الثقافة واكتشاف تجارب التذوق الفنى والاستمتاع بـإعادة استخدام وتدوير الخامات المختلفة وخلق حالة من الابتكار والإبداع .

وأقيمت الورشة تحت إشراف عام الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف وتدريب الدكتورة دينا طنطاوى أستاذ الأشغال الفنية بالكلية، ومن جانب هيئة قصور الثقافة تحت إشراف الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين.