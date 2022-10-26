تحرير 60 محضرا لمزارعين لحرقهم قش الأرز فى الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور مجدى الحصرى، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل غرفة عمليات وزارة البيئة حرر 60 محضرا للحرق خلال شهر أكتوبر بنطاق المحافظة، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين، طبقاً للمادة رقم (70) للقانون رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تنفيذ 65 نشاطا توعويا (ندوات وحملات توعية للمزارعين) بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف والوحدات المحلية بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين والشباب بالأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها بالكبس والفرم واستخدامها كعلف غير تقليدى وسماد عضوى أو بيعها كمصدر دخل إضافى وإنشاء مشروعات تنموية للشباب فى هذا المجال وإعلام المزارعين، وغيرهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية نوفمبر 2022، تزامناً مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

وقامت غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومديرية الأمن ومديرية الزراعة والحماية المدنية بمعاينة وفتح عدد 55 موقع تجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة فضلاً عن تأجير عدد 25 معدة ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعماً من وزارة البيئة.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوى، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف، مشيراً إلى تجميع ما يقرب 24000 طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.