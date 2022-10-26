اليوم السابع
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بناء على تعليمات الرئيس.. قيادى عمالى: سعادة كبيرة بين العمال بقرار رفع الحد الأدنى للأجور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:27 م
بناء على تعليمات الرئيس.. قيادى عمالى: سعادة كبيرة بين العمال بقرار رفع الحد الأدنى للأجور عمال - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف عبد الرحمن عبد الغنى الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن قرار الحكومة الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة وكذلك وقف زيادة الكهرباء قوبل بسعادة كبيرة فى أوساط العاملين في الدولة وفي القطاع الخاص على حد سواء.
 
ووجه عبد الغنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن مئات الآلاف من العاملين التابعين للنقابة على هذا القرار التاريخى، والذى يعبر عن مراعاة الدولة والحكومة للعاملين بمختلف الشركات العامة والخاصة، لافتا إلى أن المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، سيوجه برقيات شكر للحكومة على هذه القرارات، مع الحرص على تنفيذها بدون اي التفاف عليها .
 
وأكد على أهمية أن يقوم كل اصحاب الشركات والمصانع ورجال القطاع الخاص والعام  وقطاع الأعمال العام ،بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، مراعاة لظروف العاملين والظروف الاقتصادية الصعبة، مشيدا بقرار إرجاء أي زيادات في الكهرباء .
 
 
 

الحكومة

الرواتب

الاجور

العلاوة

عبد الرحمن عبد الغنى

قطاع الاعمال العام



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