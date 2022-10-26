بسبب بيع حذاء.. حجز شابين على تحريات المباحث اعتديا على صاحب محل أحذية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حجز شخصين على ذمة التحريات لاتهامهما بالتشاجر مع صاحب محل تجاري بمدينة الشيخ زايد، والاعتداء عليه، بسبب خلافات على بيع حذاء.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة ، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان وتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل محل تجاري بمدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شخصين تشاجرا مع صاحب محل تجاري بسبب خلاف على بيع حذاء، واعتديا عليه بالضرب.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.