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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:32 م
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد صباح اليوم، افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية " 50 عاما.. مصر والإمارات قلب واحد"، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، استهلها بالترحيب بالحضور في مصر التي تعتز دائماً بضيوفها الكرام من جميع الدول العربية الشقيقة، قائلا: نشهد اليوم الاحتفال بمرور خمسين عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولى

اخبار الحكومة

مجلس الوزراء



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