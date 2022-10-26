جاء ذلك - حسبما أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - خلال تلقي الرئيس الأمريكي، الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

ودعا بايدن، المواطنين في بلاده ، ممن تنطبق عليهم القواعد الصحية ، إلى أن يحذوا حذوه ويتلقوا الجرعات المعززة ضد الفيروس.

وقال الرئيس الأمريكي، وهو في البيت الأبيض محاطا بالرؤساء التنفيذيين لكبرى سلاسل شركات الأدوية الأمريكية، إن الجرعة المعززة فعالة بصورة رائعة، لكن الحقيقة أنه ليس ثمة عدد كاف من المواطنين يتلقونها، وينبغي تغيير ذلك حتى يمر موسم الإجازات القادمة بصورة آمنة صحيا.