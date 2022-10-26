بايدن خلال استقبال الرئيس الإسرائيلى: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء: "أكدت مرارا أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا اختراعها"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة لديها التزام صارم تجاه إسرائيل وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث قال: "غدا الخميس توقع بيروت وتل أبيب اتفاقا لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين"، وتابع: "الأمر تطلب "الشجاعة" للقيام بذلك".

وكان الرئيس الإسرائيلي قد وصل الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس بايدن.

واجتمع هرتسوج وبايدن في البيت الأبيض، كما سيعقد هرتسوغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الجاليات اليهودية.