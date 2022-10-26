اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن خلال استقبال الرئيس الإسرائيلى: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:49 م
بايدن خلال استقبال الرئيس الإسرائيلى: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها جو بايدن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء: "أكدت مرارا أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا اختراعها"، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة لديها التزام صارم تجاه إسرائيل وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث قال: "غدا الخميس توقع بيروت وتل أبيب اتفاقا لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين"، وتابع: "الأمر تطلب "الشجاعة" للقيام بذلك".
 
وكان الرئيس الإسرائيلي قد وصل الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس بايدن.
 
واجتمع هرتسوج وبايدن في البيت الأبيض، كما سيعقد هرتسوغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الجاليات اليهودية.

جو بايدن

لبنان

إسرائيل

ترسيم الحدود

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: بايدن يحذر روسيا من التصعيد النووى.. 60% من الأمريكيين غير راضيين عن أداء رئيسهم قبل 15 يوما من التجديد النصفى.. ابنة بيل جيتس الهند وأغنى من العائلة المالكة.. من زوجة رئيس وزراء بريطانيا؟

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:10 م

قبل 15 يوما من التجديد النصفى.. 60% من الأمريكيين غير راضيين عن أداء بايدن

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:41 ص

مسئول أمريكى: بايدن مستعد لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة الأمريكيين المحتجزين بالخارج

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:19 ص

بايدن يطالب الكونجرس بمزيد من التمويل الخاص بكورونا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة