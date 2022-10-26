انطلاق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم غدا

الفيوم رباب الجالي

ينطلق غدا المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية، والذى يستمر على مدار يومين، بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون فى الفيوم.

ويهدف مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية فى مصر، من خلال الترويج للمنتجات العضوية وشبه العضوية الآمنة، وكذلك تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم وزيادة دخولهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة أثناء العمليات المختلفة للإنتاج بدءاً من الزراعة حتى التجميع والتصنيع والتصدير، وتوثيق الروابط وتعزيز سبل التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري ومستخدمي النباتات الطبية والعطرية، وإضافة القيمة لمنتجاتها، والتعرف على الابتكارات الجديدة والتكنولوجيا وتقديم حلول مبتكرة للكفاءة الزراعية والإنتاجية والاستدامة وتنوع المنتجات ومستخرجات النباتات الطبية والعطرية.