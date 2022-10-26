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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:16 م
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انخفاض احتياطى النفط الأمريكى لأدنى مستوى منذ 1984

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:05 م
انخفاض احتياطى النفط الأمريكى لأدنى مستوى منذ 1984 النفط
كتب محمد جمال

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انخفض الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط إلى أدنى حد عام منذ 1984، مسجلا 401.7 مليون برميل، وتستند هذه الأرقام للبيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة فى الولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 19 أكتوبر، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، وأن وزارة الطاقة مستعدة لإمداد السوق بـ15 مليون برميل نفط إضافية، للحد من ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إثر العقوبات ضد روسيا.


النفط

أمريكا

الاحتياطى الاستراتيجى

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أوكرانيا



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