وأوضحت الوزارة في بيان - وفقا لما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية الثلاثاء- أنه قد تم تنفيذ ما مجموعه 6449 حالة عودة طوعية وطرد وإعادة توطين، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أي أقل بكثير من 11 ألفا و23 شخصا من الوافدين خلال نفس الفترة.



ووفقا لبيان الوزارة ففي سبتمبر، أقام ما مجموعه 756 ألفًا و886 مهاجرًا بشكل قانوني في اليونان، من بينهم 29% من مواطني الاتحاد الأوروبي والأشخاص من أصل يوناني و63% من مواطني دول أخرى لديهم تصاريح إقامة طويلة الأجل، و8% لديهم حماية دولية وتصاريح إقامة نشطة.



وتابعت الوزارة أنه تم تقديم ما مجموعه 21039 طلبًا عبر الإنترنت من قبل اللاجئين الأوكرانيين، وتم إصدار ما مجموعه 19783 تصريح حماية مؤقتة حتى الآن.