النيابة تحقق فى حريق مخازن أدوات كهربائية والتهم البضائع

تباشر نيابة سيدى جابر بالإسكندرية التحقيق حول اندلاع حريق بمنطقة سموحة فى مخازن أدوات كهربائية والتهم البضائع بأكملها وسماع أقوال شهود العيان والأخذ بتقرير معمل البحث الجنائي.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخازن كهرباء وإضاءة بشارع توت عنخ آمون فى منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وهو الحريق الذى استمر لأكثر من 7 ساعات منذ غروب أمس وحتى فجر اليوم.

و حريق سموحة عن إصابة 11 شخص جميعهم أصيبوا باختناق منهم 5 من أفراد قوات الحماية المدنية بالإضافة إلى 6 أفراد من المواطنين المتواجدين بالقرب من الحريق.

وتم علاج 5 أفراد من الـ11 إصابة لحظيا، فيما نقل 6 أفراد إلى مستشفى الأميرى والشرطة حيث يخضعون للعلاج فى الوقت الراهن.

وتعود الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق فى منطقة سموحة شرق الإسكندرية، على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وبسبب ضخامة حريق سموحة حاولت الحماية المدنية السيطرة على الحريق حيث تم إخلاء العقار وقطع المرافق للحد من وقوع أى إصابات بشرية أو تفاقم الحريق، وهو ما نجحوا فيه حيث أن جميع الإصابات اختناق دون الإصابة بحروق.

وتمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق سموحة، بعد أكثر من 7 ساعات نتيجة المواد الكهربائية التى تزيد من الاشتعال، وتجرى حاليا عملية التبريد بينما تقدر الخسائر بالملايين.