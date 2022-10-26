النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في ديسمبر الماضي 72 سنتًا، أو0.8%، إلى 80ر92 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم ديسمبر 48 سنتًا، أو 0.6%، إلى 84ر84 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الجاري، وفقًا لأرقام من معهد البترول الأمريكي.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، قد أكدت أن صناعة النفط دفعت ثمنا باهظا في كل من الاستثمار المفقود والموارد البشرية خلال أزمة السوق الدراماتيكية في عام 2020 "أزمة كورونا"، وتراجع الصناعة في عامي 2015 و2016.

وقالت المنظمة - في نشرتها التحليلية الصادرة، "إن هناك حاجة ملحة للتحضير للنمو المستقبلي.. وقطاع النفط بحاجة إلى مضاعفة الجهود لجذب واستبقاء العمال ذوي المهارات المتنوعة والخلفيات التعليمية وخبرات العمل".

ومن المتوقع أن تتأثر إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر القادم، كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير .