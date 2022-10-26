الكشف على 1200 شخص خلال قافلة جامعة الزقازيق بقرية الصعايدة بمنيا القمح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت قافلة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء بقرية الصعايدة مركز منيا القمح بالكشف على 1200 حالة من أهالي القرية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة وخطة القطاع التنموية لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في 11 تخصصاً طبياً هي الصدر المسالك، الباطنة ،المتوطنة ،الأورام، طب الأسرة ، الأطفال الجلدية ، المخ والأعصاب ،الرمد ،الأنف والأذن، الجراحة، القلب، العظام ، الروماتيزم .

وقالت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم خلال فعاليات قافلة اليوم حملة توعوية للكشف المبكر عن أورام الثدي تضامنا مع الأنشطة والفعاليات على مستوى العالم خلال شهر أكتوبر للتوعية بهذا المرض الخطير وكيفية الكشف الدوري الذاتي للمرأة ، بالإضافة إلى استكمال خطة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية ذلك لصحة المرأة وسلامة الأسرة والمجتمع، مضيفة أنه بالتعاون مع شركات الأدوية يتم توفير وصرف الأدوية بالصيدلية المتنقلة المرافقة للقافلة مجاناً لجميع المرضى بمشاركة طلاب وطالبات كلية الصيدلة .

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية الزراعة لتقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين وكيفية التغلب على مشاكل زراعة المحاصيل والخضر والفاكهة بأساليب علمية وغير مكلفة . بالإضافة إلى ورشة عمل لتعليم سيدات القرية مبادئ التفصيل وطرق تجديد الملابس القديمة.

نظم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع .