القرقاوى: مصر مركز الثقل وميزان واستقرار المنطقة.. وأمن مصر هو أمن الامارات

كتب أسماء أمين- محمد أسعد

قال محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الامارات لماذا مصر ولماذا الاحتفاء بمرور 50 عاما على بداية العلاقات، نظرا لمرور الذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات كما أنها الذكرى الخمسين لبداية العلاقات المصرية الاماراتية.

ووصف القرقاوي خلال كلمته مصر بانها البوصلة والمقصد والمظلة والقلب النابض، مصر الأصالة والتاريخ والحاضر، مصر اقدم حضارة بشرية عرفها التاريخ، مصر الشامخة كالاهرامات، مصر حافظ إبراهيم أحمد شوقى ام كلثوم، مجدى يعقوب، أحمد زويل، مصر العاصمة الادارية الحديدية بمستقبلها الواعد، مصر انتم ونحن جميعا.

وأكد وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات أن مصر هى من وقفت بجانب الإمارات منذ التأسيس ووضعت كل الامكانيات والكوادر البشرية، مصر وصية الشيخ زايد آل نهيان ونحن نسير على نهج الشيخ زايد.

وتابع حديثه عن مصر مؤكدا أن مصر هى مركز الثقل وميزان واستقرار المنطقة وآمنها، موضحا ان القائدين فى كلا البلدين يرون ان استقرار وأمن المنطقة لا تتحققان الا بالتعاون بين مصر والإمارات.

وأشار إلى كلمة الشيخ زايد الى نهيان خلال حرب 1973 والذى قال ان البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى .

وتابع القرقاوي أن مصر دولة عربية رئيسية وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربى ويعد أمن مصر هو أمن الإمارات، مؤكدا أن مصر وطن تانى لنا.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية عن تنظيم احتفالية خاصة تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تضم أجندة من الفعاليات المتنوعة على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 ولغاية 28 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الدولة، بجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.