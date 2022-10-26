اليوم السابع
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القبض على عاطلين بحوزتهما 97 كيلو من مخدر الحشيش فى الجيزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:48 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 97 كيلو من مخدر الحشيش فى الجيزة رجال الشرطة - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطلين بحوزتهما 97 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين أثناء متابعة الحالة، فاشتبهوا فى سيارة يستقلها شخصين، وبضبطهما عثر بحوزتهما على 97 كيلو من مخدر الحشيش،  ومبلغ مالي وهاتف محمول.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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