القبض على المتهمين بالتشاجر مع صاحب محل بسبب بيع حذاء في مدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على شخصين لاتهامهما بالتشاجر مع صاحب محل تجاري بمدينة الشيخ زايد، والاعتداء عليه، بسبب خلافات على بيع حذاء، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل محل تجاري بمدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شخصين تشاجرا مع صاحب محل تجاري بسبب خلاف على بيع حذاء، واعتديا عليه بالضرب.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.