القاهرة تواصل أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة أعمال شفط مياه الأمطار من شوارعها لعودة شوارع لشكلها الحضارى والتخلص من برك المياه، بعد سقوطها بغزارة أمس الثلاثاء.

وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي طره في أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط ألامطار نتيجة موجة الطقس غير المستقر.

وتم التعامل مع تجمعات المياه فى حينه ولا يوجد أى تأثيرات على السيولة المرورية، بأغلب المناطق التى شهدت سقوط أمطار بنطاق الحي مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات وطبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

ونسقت المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، مع الاجهزه التنفيذية بالحي وشركة الصرف الصحي وهيئه النظافة برفع تراكمات مياه الأمطار والتعامل الفورى عليها حيث تم انتشار 6 سيارات شفاطات بمطالع ومنازل الكبارى وطريق الاوتوستراد وطريق الكورنيش للتعامل الفورى مع تراكمات المياه والتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .