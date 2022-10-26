العدل تقرر إنشاء 3 أفرع للتوثيق يتبعوا مكتب الشهر العقاري

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء 3 أفرع للتوثيق يتبعوا مكتب الشهر العقاري.

والأفرع الجديدة هى:

فرع توثيق بريد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالقاهرة، وفرع توثيق بولاق ويتبع مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة ويكون مقره داخل مبنى ميناء القاهرة البري بالترجمان في بولاق، وفرع توثيق واقد ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في دمنهور بمركز كوم حماده في محافظة البحيرة.

كما نشرت الجريدة قرار لوزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على 7 أقسام مساحية في محافظتي قنا والأقصر.