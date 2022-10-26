الصحة: تقديم الخدمات لـ 2182 مواطنا بواسطة قوافل متخصصة بطب العيون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية وصرف العلاج الدوائي لـ 2182 مواطن "بالمجان" من خلال 3 قوافل متخصصة في مجال طب العيون، بمركزي البداري وأبنوب بمحافظة أسيوط، وبمنطقة جبل الطير محافظة المنيا، وذلك خلال الفترة من يوم 20 وحتى 30 من شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب العيون قامت بعمل نظارة طبية لـ ٥٦٤ مواطن، مضيفاً أنه تم تحويل517 أخرين لإجراء عمليات متخصصة لهم بعد فحصهم والكشف عليهم، مؤكداً أنه يتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة "بالمجان" على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى قيام مستشفيات الرمد بإجراء 2618 عملية نوعية خلال شهر سبتمبر الماضي، تنوعت ما بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون، مؤكداً استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وقال "حسنين" إنه يتم تفقد ومتابعة حركة سير عمليات زراعة القرنية للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والشروط الخاصة لهذة العمليات، ذاكراً أنه تم تدريب 50 طبيب على دورة طوارئ طب العيون بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.