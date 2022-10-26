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الشيخ محمد بن زايد عبر "تويتر": الإمارات ومصر عنصرا استقرار إقليمى

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:24 م
الشيخ محمد بن زايد عبر "تويتر": الإمارات ومصر عنصرا استقرار إقليمى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
كتب أحمد جمعة

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أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بالعلاقات المصرية الإماراتية والتى يحتفل البلدان بالذكرى الـ50 لإقامتها.

 

وأوضح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن "الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمى ونموذج للعلاقات بين الأشقاء"، مضيفًا: "بالتعاون مع أخى عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائماً إلى الأفضل".

 

وأشار إلى أن احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات بينهما تأكيدا لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.


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